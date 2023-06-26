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Политика25 июня 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 26 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июня 2023 года
Мария ПАВЛОВА
С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июня 2023 года.

Российские военные уничтожили более 50 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Также было уничтожено семь боевых бронированных машин.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. На кадрах показана съемка местности с беспилотника, после этого происходит мощный взрыв и затем в небо поднимается большое облако дыма и пыли.

Минобороны России сообщило, что ВСУ продолжили попытки наступления на четырех направлениях. Речь идет о Донецком, Запорожском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях.

Министерство обороны России сообщило о десяти попытках украинских неонацистов прорвать оборону российской армии. Все они были осуществлены под Артёмовском за последние сутки, и ни одно не увенчалось успехом.

Один человек погиб, двое пострадали при обстреле ВСУ Киевского района Донецка. Журналисты показали последствия прилёта снарядов по БЦ «Акула» и ДС «Донецк Сити» в Киевском районе Донецка. По уточненной информации, погиб парень 18 лет.

Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ожидания результата от наступления, проводимого ВСУ, были преувеличенными.

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