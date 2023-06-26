Российские летчики установили рекорд для реактивной авиации по числу вылетов

Российские летчика ставят рекорды по количеству боевых вылетов в зоне СВО. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Влад Комяков

Российские летчики в зоне проведения спецоперации устанавливают рекорды по числу боевых вылетов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что на самолетах Су-25 летчики-штурмовики могут совершать до десяти боевых вылетов за 24 часа на одного человека. Для реактивной авиации это является рекордом. Как правило, в среднем один летчик выполняет 3-4 боевых вылета в сутки, что уже является серьезной нагрузкой.

«У некоторых летчиков уже не хватает места, где можно пририсовать новую звезду», - рассказал источник агентству, имея в виду традицию рисовать на фюзеляже самолета одну звезду за каждые десять боевых вылетов.

Тем временем подразделения российский войск работают в четкой координации, выдавливая противника дальше Артемовска. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. На кадрах показана съемка местности с беспилотника, после этого происходит мощный взрыв и затем в небо поднимается большое облако дыма и пыли.

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