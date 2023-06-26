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НовостиПолитика26 июня 2023 2:58

Atlantic: западная военная техника не спасает Киев от поражений

Обозреватель О’Брайен объяснил поражения ВСУ высокой эффективностью российского оружия
Мария ПАВЛОВА
Американский обозреватель назвал причиной поражений ВСУ высокое качество российского оружия.

Американский обозреватель назвал причиной поражений ВСУ высокое качество российского оружия.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Военная техника, предоставленная Западом, не спасает украинские вооруженные формирования от поражений. Американский обозреватель Филлипс О’Брайен объяснил это высокой эффективностью российского оружия.

«У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские», - написал обозреватель в статье для издания Atlantic.

Также журналист отметил, что по многим позициям Россия превосходит Украину в количестве вооружений. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских и ракетных установках, противотанковых комплексах.

Тем временем российские летчики установили рекорд для реактивной авиации по числу вылетов. В зоне СВО российские штурмовики выполняют до десяти боевых вылетов в сутки. Превысить это количество физически невозможно.

Ранее минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. На кадрах показана съемка местности с беспилотника, после этого происходит мощный взрыв и затем в небо поднимается большое облако дыма и пыли.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.