Американский обозреватель назвал причиной поражений ВСУ высокое качество российского оружия. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Военная техника, предоставленная Западом, не спасает украинские вооруженные формирования от поражений. Американский обозреватель Филлипс О’Брайен объяснил это высокой эффективностью российского оружия.

«У русских больше военно-воздушных сил, а их самолеты технологически превосходят украинские», - написал обозреватель в статье для издания Atlantic.

Также журналист отметил, что по многим позициям Россия превосходит Украину в количестве вооружений. Речь идет о беспилотниках, артиллерийских и ракетных установках, противотанковых комплексах.

Тем временем российские летчики установили рекорд для реактивной авиации по числу вылетов. В зоне СВО российские штурмовики выполняют до десяти боевых вылетов в сутки. Превысить это количество физически невозможно.

Ранее минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. На кадрах показана съемка местности с беспилотника, после этого происходит мощный взрыв и затем в небо поднимается большое облако дыма и пыли.

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