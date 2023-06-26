Экс-разведчик Риттер: Киев попытается устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер допускает, что киевский режим может устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.

“Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских”, — сказал Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Военный считает, что таким образом командование ВСУ может попытаться изменить ход текущего конфликта, поскольку терпит неудачи в наступлении. Он напомнил, что схожим образом Киев уничтожил платину Каховской ГЭС.

“Мы знаем, что украинцы способны совершать ужасающие акты экологического терроризма”, — резюмировал Риттер.

Ранее американский журналист Стивен Брайен также заявлял, что Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в ней Россию.

Недавно Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что Россия якобы планирует подорвать ЗАЭС, однако, как отметил высокопоставленный представитель Евросоюза, у ЕС нет свидетельств подготовки Россией подобного сценария.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что подобные заявления киевского режима являются очередной ложью.