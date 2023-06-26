Пушилин: ВСУ продолжают попытки прощупать оборону России по флангам Артемовска

Пушилин: ВСУ продолжают безуспешные попытки прощупать оборону России по флангам Артемовска Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия активно, но безуспешно проводит разведку боем и прощупывает оборону российской армии по флангам Артемовска.

“По флангам: противник регулярно пытается прощупывать наши позиции, но безуспешно и без каких-то серьезных ощутимых изменений. Наши подразделения абсолютно все удерживают и пытаются использовать ситуацию для того, чтобы улучшить свои позиции”, — рассказал Пушилин в эфире “Россия 24”.

Также он отметил, что ВСУ регулярно и без разбора обстреливают территорию города, чем мешают приступить к разминированию Артемовска.

Тем временем подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в последнюю неделю ВСУ активизировались также и на краснолиманском и сватовско-кременском направлениях.

При этом бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что ВСУ уже почти полностью исчерпали свой наступательный потенциал, и их наступление может закончиться уже в ближайшие две недели.

Напомним, недавно секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания с президентом сообщил, что с начала обещанного наступления ВСУ потеряли уже более 13 тысяч бойцов и сотни единиц бронетехники.

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