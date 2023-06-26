“Не так хорошо, как показывают по телевизору”. Бойцы ВСУ рассказали об обмане СМИ

NYT: бойцы ВСУ обвинили СМИ в подаче слишком оптимистичной картины наступления Фото: REUTERS

Американское издание New York Times сообщило, что бойцы ВСУ признают “медленный прогресс” в текущем наступлении, считают достаточно мощной оборону российской армии, а также называют подаваемую украинскими СМИ картину наступления “слишком оптимистичной”.

“На просторах сельскохозяйственных полей на юге Украины солдаты <...> сказали, что они понимают стратегию разведок боем и что одни из них увенчаются успехом, а другие - нет. Однако они сообщили, что оборона России была мощной, а прогресс медленным”, — пишут авторы статьи.

В статье приводятся и слова военного медика ВСУ, который заявил, что “все идет не так хорошо, как показывают по телевизору”.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы и призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

Тем временем советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже переложил ответственность за отсутствие успехов ВСУ в текущем наступлении на союзников Зеленского.

Бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что наступление ВСУ может закончиться уже через две недели, поскольку украинская армия почти полностью исчерпала свой наступательный потенциал и, похоже, уже поняла, что не способна прорвать российскую оборону.