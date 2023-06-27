ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны тяжелую военную технику

ЧВК «Вагнер» готовится передать Минобороны свою тяжелую военную технику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Идет подготовка к передаче частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» своей тяжелой техники в действующие подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Такое заявление во вторник, 27 июня, сделали в Министерстве обороны РФ.

«Идет подготовка к передаче ЧВК "Вагнер" тяжелой военной техники в действующие подразделения Вооруженных Сил РФ», - заявили в российском военном ведомстве.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 23 июня, в отношении Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации мятежа. На следующий день бизнесмен принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко о прекращении передвижения своей военной компании, заявив, что его колонны разворачиваются и отходит в обратном направлении.

Как писал сайт KP.RU, ЦОС ФСБ сообщил, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено.