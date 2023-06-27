Mediascope: обращение Путина 24 июня посмотрели более 7 миллионов россиян Фото: REUTERS

Обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, которое транслировалось в прямом эфире 24 июня смотрели более семи миллионов россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании Mediascope.

Эта статистика взята только из крупных городов России с населением более 100 тысяч человек.

Всего же трансляцию с обращением президента увидели 67,1 процента человек, смотревших телевизор в тот момент. При этом рейтинг программы составил 10,9 процента, а учитывалась только аудитория старше четырех лет.

Напомним, что сайт KP.RU также вел прямую онлайн-трансляцию обращения Владимира Путина 24 июня 2023 года. Уже через два дня состоялось еще одно обращение президента, в котором он поблагодарил россиян за консолидацию, выдержку и сплоченность во время инцидента с ЧВК «Вагнер».

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