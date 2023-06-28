Китайский политолог Дун заявил, что Европе пора снять розовые очки Фото: REUTERS

Научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань указал на то, что экономическая стабильность, на которую ссылаются в Европе после отказа от российских энергоресурсов, основана только на показателях южных стран региона. Об этом сообщает газета «Хуаньцю шибао».

Политолог подчеркнул, что Германия, являющаяся ведущей страной Евросоюза, уже понесла значительные потери: немцы столкнулись с резким ростом цен, сокращением производства и снижением потребительского спроса.Он также отметил, что даже на юге ЕС, несмотря на рост ВВП, жители сталкиваются с серьезными проблемами в сфере стоимости жизни.

Дун заявил, что когда говорят о прекрасных показателях у Южной Европы, необходимо снять розовые очки, чтобы понять суть и задуматься о первопричинах кризиса.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, что Мишустин заявил об освобождении туроператоров от НДС, важном заявлении Такера Карлсона об отсутствии демократии на Украине и неожиданном заявлении Дональда Трампа о содержании секретных документов.