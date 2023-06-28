Резников: Украине не предложат вступить в НАТО во время горячей фазы конфликта

Глава Минобороны Украины Резников: Киев не ждет предложения вступления в НАТО в горячей фазе конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в Киеве не ожидают предложений о вступлении в НАТО на данном этапе конфликта.

“Мы отдаем себе отчет в том, что во время горячей фазы принятие единогласного политического решения маловероятно”, — сказал Резников изданию Financial Times.

Также он считает, что главным аргументом для принятия Украины в НАТО является тот факт, что только украинская армия имеет боевой опыт в “сдерживании русских” при помощи оружия Североатлантического альянса.

“Какой еще аргумент нужен, чтобы пригласить Украину в НАТО?”, — отметил Резников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что вопрос вступления Украины в альянс в принципе не будет иметь смысла в случае поражения Киева в текущем конфликте.

При этом бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что командование ВСУ совершило серьезную ошибку, отправив значительные резервы на штурм первой линии обороны ВС РФ, забыв о неизбежном контрударе.

Обозреватель издания Die Welt Иоганн Альтхаус отмечал, что командование ВСУ таким образом повторяет ошибку вермахта в Курской битве, и у текущего наступления будет такой же итог - поражение.