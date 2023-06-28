Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт вступает в решающую фазу, многое будет определено в 2023 году и даже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF перед своим визитом в США.

"С высокой долей вероятности это решающий год, сейчас решающие месяцы", - сказал Писториус, объяснив это предчувствие недавним решением Берлина выделить Киеву новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро.

Любопытно, что ранее Писториус перед НАТО ответил Украине отказом на просьбу предоставить им крылатые ракеты Taurus дальностью действия 500 км.

Офис Зеленского также выпрашивал у Германии не менее 60 БМП Marder, а также танки Leopard, которые, по словам президента России Владимира Путина, "горят за милую душу".

Ранее сайт KP.RU подсчитал, сколько денег Запад "влил" в Украину, поставленную технику которой российское военнослужащие продолжают успешно уничтожать, выполняя цели СВО.