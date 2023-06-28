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НовостиВ мире28 июня 2023 9:54

В Германии назвали 2023 год решающим для украинского конфликта

Министр обороны ФРГ Писториус: 2023 год станет решающим для конфликта на Украине
Дарья ЧИПУРНАЯ
Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине

Минобороны Германии назвало 2023 год решающим для конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский конфликт вступает в решающую фазу, многое будет определено в 2023 году и даже в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF перед своим визитом в США.

"С высокой долей вероятности это решающий год, сейчас решающие месяцы", - сказал Писториус, объяснив это предчувствие недавним решением Берлина выделить Киеву новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро.

Любопытно, что ранее Писториус перед НАТО ответил Украине отказом на просьбу предоставить им крылатые ракеты Taurus дальностью действия 500 км.

Офис Зеленского также выпрашивал у Германии не менее 60 БМП Marder, а также танки Leopard, которые, по словам президента России Владимира Путина, "горят за милую душу".

Ранее сайт KP.RU подсчитал, сколько денег Запад "влил" в Украину, поставленную технику которой российское военнослужащие продолжают успешно уничтожать, выполняя цели СВО.