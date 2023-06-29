FT: дипломат ЕС признал, что исход наступления ВСУ повлияет на поддержку Киева Фото: REUTERS

Издание Financial Times со ссылкой на дипломата Европейского союза сообщило, что результат текущего наступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада.

“Хорошо это или плохо, исход повлияет на все, что мы делаем в отношении Украины, и мы это осознаем. Финансирование, поддержка, политическая активность и, самое главное, предстоящие мирные переговоры, нравится нам это или нет”, — приводит издание слова чиновника на условиях анонимности.

Также дипломат отметил, что союзники Киева достаточно много сделали для обеспечения безопасности Украины и усиления наступательного потенциала ВСУ.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что Киев уже не может скрывать реальное критическое положение ВСУ в Запорожской области, поскольку больницы подконтрольного Киеву города Запорожье уже переполнены ранеными украинскими военными. При этом чрезвычайную активность подразделений ВСУ, по мнению Рогова, обусловлена непубличным требованием Вашингтона к Зеленскому добиться в наступлении успехов до предстоящего в июле саммите блока НАТО.

Тем временем бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что наступление ВСУ может закончиться уже через две недели, поскольку Киев практически полностью исчерпал наступательный потенциал и уже начинает понимать, что в текущих реалиях ВСУ не способны прорвать линию обороны ВС РФ.