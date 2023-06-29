Шольц: ЕС обсудит на саммите поддержку Киева в условиях затяжного конфликта Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза союзники Зеленского будут обсуждать дальнейшее финансирование Киева исходя из сценария затяжного конфликта.

“Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем. Это важно и потому, что нам надо настроиться на то, что это может продлиться долго”, — отметил политик в преддверии саммита в Брюсселе.

Шольц подчеркнул, что странам ЕС необходимо договориться о готовности “продержаться длительное время” в вопросах финансирования ВСУ и отправке на Украину гуманитарной помощи.

Напомним, издание Newsweek еще в апреле из утечки секретных файлов Пентагона сделало вывод, что, как минимум, десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, да и в целом не горят желанием этого делать.

При этом страны Запада ожидали широкомасштабное наступление ВСУ, от результатов которого, как недавно отметил один из европейских дипломатов, зависит дальнейшая поддержка ВСУ со стороны союзников.

Тем временем бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что украинская практически полностью исчерпала свой наступательный потенциал и уже начинает признавать свою неспособность прорвать даже первую линию обороны ВС РФ.