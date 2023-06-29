Евродепутат Ващиковский: конфликт на Украине заморозят при отсутствии успехов ВСУ

Евродепутат Ващиковский: конфликт на Украине скоро заморозят при отсутствии успехов у ВСУ Фото: REUTERS

Депутат Европарламента Витольд Ян Ващиковский заявил, что ряд стран Евросоюза будет настаивать на заморозке конфликта на Украине и организации мирных переговоров с Россией, если в ближайшие три - четыре месяца ВСУ не смогут добиться серьезных успехов на поле боя.

“Если через 3-4 месяца контрнаступление не будет иметь успеха, Европа начнет подталкивать вас к замораживанию конфликта и старту переговоров с Россией, как это было в 2015 году”, — заявил политик украинскому изданию УНИАН, добавив, что многие страны ЕС желают сотрудничать именно с Россией, а не с Украиной.

Напомним, бывший разведчик армии США Скотт Риттер считает, что президент Украины Владимир Зеленский признает неизбежность поражения и последним шансом для него является только непосредственное вмешательство в конфликт военного блока НАТО.

Издание Financial Times со ссылкой на дипломата ЕС также подтвердило, что результат текущего наступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уже призвал не ждать от ВСУ быстрых результатов и переложил ответственность за отсутствие успехов на союзников Киева, которые, по его словам, недостаточно своевременно вооружили украинскую армию.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Стариков: Президент Польши не зря напрягся из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию (подробнее)