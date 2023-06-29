Протестующие против сожжения Корана ворвались в посольство Швеции в Багдаде

29 июня в Швеции полицейские одобрили сожжение Корана перед крупнейшей мечетью Стокгольма Фото: Рамиль Гильванов

Издание Al Arabiya сообщило, что протестующие ворвались в посольство Швеции в Ираке после одобрения шведскими властями очередного публичного сожжения Корана. Акцию протеста у дверей шведского посольства в Багдаде призвал провести лидер шиитов Муктады ас-Садра.

При этом позже фотограф агентства AFP сообщил, что демонстранты проникли в здание, однако через 15 минут мирно ушли после того, как были развернуты силы безопасности.

Напомним, 29 июня в Швеции полиция в очередной раз позволила сжечь священную книгу мусульман прямо перед крупнейшей мечетью Стокгольма в первый день Курбан-Байрама.

После аналогичного поступка шведского активиста в январе 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал не допустить Швецию в НАТО до момента, пока Стокгольм не запретит сжигать священные книги.

Недавно схожий случай произошел и в России – на фоне в мечети в Волгограде местный житель сжег Коран, однако был быстро задержат сотрудниками полиции и в ходе допроса заявил, что работал по указаниям Службы безопасности Украины.