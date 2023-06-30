Опять всех удивил: в сети обсуждают странное поведение Байдена, ушедшего со съемочной площадки в прямом эфире

Читатели Townhall удивились поведению Байдена, ушедшего во время прямого эфира Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время интервью одному из телеканалов ушел со съемочной площадки, несмотря на то, что прямой эфир еще продолжался. Данный факт удивил читателей портала Townhall.

Отрывок передачи с участием американского лидера был опубликован на YouTube. В завершении беседы ведущая поблагодарила Байдена за то, что тот пришел на интервью. Президент, в свою очередь, встал со стула, пожал руку своей собеседнице и ушел со съемочной площадки, хотя передача еще не завершилась.

Некоторые читатели предположили, что Байдену срочно нужно было в туалет, а другие, что американский лидер считал, что выступает на радио, а не на телевидении. Еще один комментатор сыронизировал, что в случившемся нет вины главы государства, так как «кто-то ел мороженое за кадром».

Пожилой президент США постоянно оказывается в неловких ситуациях. Не так давно Байден положил руку на сердце во время исполнения гимна Индии и простоял в таком положении 15 секунд. Ранее американский лидер завершил свою речь на саммите по оружейной безопасности в Коннектикуте фразой «Боже, храни королеву».

В мае Байдену потребовалось не менее минуты на то, чтобы понять, как раскрыть зонт, и в итоге он весь промок под дождем. А до этого президент США неожиданно решил прокатиться на детском велосипеде, но не смог это сделать, так как сломал его.