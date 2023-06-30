“Грозный противник”. В Германии рассказали об огромной угрозе для ВСУ

Der Spiegel: западное оружие бессильно против российского вертолета Ка-52 Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Немецкое издание Spiegel назвало боевой вертолет Ка-52 ВКС России огромной угрозой для украинской армии, поскольку ВСУ не могут справиться с ним даже при помощи западного оружия.

“Сейчас над позициями украинской пехоты часто кружит грозный противник: российский Ка-52, известный как "Аллигатор". Он считается одним из лучших ударных вертолетов в мире, хотя и не сумел проявить себя в прошлогодних операциях в полной мере. Теперь же положение кардинально изменилось”, — пишут авторы статьи.

Также в публикации отмечено, что “Аллигатор” имеет на вооружении как ракеты класса “воздух – воздух”, так и ракеты “воздух – земля” и даже противотанковые комплексы. При этом огонь по противнику Ка-52 может вести с расстояния десяти километров, что почти вдвое больше, чем у немецких ЗРК Gepard.

Противодействовать “Аллигаторам” при помощи авиации ВСУ также крайне сложно, поскольку истребители ВКС России прикрывают российские вертолеты и не подпустят украинские самолеты на достаточное для атаки расстояние.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также признавал, что тотальное преимущество российской армии в воздухе является одной из главных проблем ВСУ в текущем наступлении.

Немецкий телеканал NTV, ссылаясь на слова летчиков ВВС Украины, также отмечал серьезное превосходство России в авиации и большие потери ВСУ в авиатехнике.

Журналист Брендан Коул предупреждал, что главным козырем ВС РФ в отражении наступления украинской армии станет авиация, поскольку резервы ВКС России в десять раз больше, чем у ВВС Украины.