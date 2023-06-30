Залужный заявил, что его бесят замечания Запада о медленном темпе наступления ВСУ Фото: REUTERS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью американскому изданию Washington Post признался, что его раздражают слова о медленном продвижении украинской армии в ходе текущего наступления.

“Это меня бесит”, — прокомментировал главном ВСУ замечания западных чиновников и военных экспертов о том, что они ожидали более быстрого развития наступления украинских войск.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также признал, что наступление ВСУ идет медленнее, чем ему хотелось бы, а также призвал не ждать от Киева быстрых успехов. При этом советник офиса Зеленского Михаил Подоляк уже успел обвинить в этом страны Запада, которые якобы недостаточно быстро поставляли ВСУ военную технику.

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди отмечал, что Вашингтон безуспешно пытается убедить весь мир в слабости России, которая, вопреки ожиданиям США, не слабеет и не ослабнет от конфликта на Украине, в то время как Белый дом своим участием в этих событиях только разрушает экономику Соединенных Штатов.