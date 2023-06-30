"Готовится очередной теракт!": Захарова заявила о тревожных действиях Киева

Захарова допустила, что Киев планирует устроить теракт на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что последние новости об установке датчиков радиации в Киеве и проведении учений на случай ядерной катастрофы на Запорожской АЭС могут свидетельствовать о подготовке киевским режимом теракта на ЗАЭС.

“В Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации, сообщили городские власти. На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС… Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!”, — написала Захарова у себя в телеграм-канале.

Бывший разведчик армии США Скотт Риттер также допускает, что Киев может устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию, поскольку терпит неудачи в обещанном наступлении и таким образом может попытаться переломить ход конфликта.

При этом один высокопоставленный представитель Евросоюза, комментируя заявления Зеленского о якобы планах России подорвать ЗАЭС, отмечал, у ЕС нет свидетельств подготовки Россией подобного сценария. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что подобные заявления киевского режима являются очередной ложью.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.