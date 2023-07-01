Акциз на сахаросодержащие напитки вводится в России с 1 июля 2023 года Фото: REUTERS

Сахаросодержащие напитки стали подакцизным товаром в России. Соответствующий закон вступил в силу с 1 июля 2023 года.

Налог в размере 7 рублей за литр будет взиматься с тех напитков, в которых содержание сахара превышает 5 граммов на 100 миллилитров. Таким образом в стране вырастут цены на сладкую газировку.

В то же время подорожание не коснется кваса, соков и морсов. С таких напитков акциз взимать не будут.

Напомним, с инициативой введения акциза на сахаросодержащие напитки в РФ выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Политик указал на то, что акцизные сборы или специальные налоги на сахаросодержащие напитки в некоторых странах применяются как механизм, который помогает снизить потребление данной продукции.

Сайт KP.RU ранее писал, что, по ожиданиям властей, введение акциза на сахаросодержащие напитки ежегодно будет приносить в государственную казну до 35 миллиардов рублей. Дополнительные средства пойдут на борьбу с сахарным диабетом в РФ.

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