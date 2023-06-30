В боях около Кременной ВСУ за десять дней потеряли более 700 человек

РИА Новости: ВСУ за десять дней потеряли в боях у Кременной более 700 солдат Фото: REUTERS

Украинская армия за десять дней боев в районе Кременной потеряла более 700 бойцов убитыми, а также несколько десятков пленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

“За период с 20 по 30 июня в ходе боевых действий в районе города Кременная российским военными из группировки "О" Центрального военного округа (ЦВО) было уничтожено свыше 700 военнослужащих ВСУ, несколько десятков попало в плен”, — сообщили силовики.

Также отмечается, что десантников ВСУ перебросили с этого направления на Запорожское, тем временем на их место прибыли менее опытные подразделения с западной части Украины, показавшие в боях плохую подготовку и низкую мотивацию.

Днем ранее издание The Washington Post также сообщило, что в районе Кременной складывается все более сложная обстановка для подразделений ВСУ. В статье отмечается, что украинские военные не получают должного прикрытия со стороны своих артиллеристов и вынуждены отступать под натиском ВС РФ, а потери ВСУ в живой силе в районе Красного Лимана выросли в десять раз.

По официальным данным менее чем за три первые недели своего наступления ВСУ потеряли более 13 тысяч бойцов и сотни единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.

Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные потери ВСУ показывают готовность Запада продолжать конфликт до последнего украинца, но подчеркнул, что мобилизационный резерв Украины “не бесконечен”.