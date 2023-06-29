Washington Post: ВСУ признали ухудшение обстановки в районе Кременной Фото: REUTERS

Издание The Washington Post сообщило, что в районе Кременной в Луганской области складывается все более сложная обстановка для ВСУ.

“Кременской лес сейчас — одно из самых опасных мест на линии фронта”, — отмечают авторы статьи. Издание ссылается на слова военнослужащих ВСУ, которые вынуждены отступать из-за тяжелых атак со стороны российской армии

“Нам пришлось отступать. Без должного артиллерийского прикрытия пехоте было очень трудно удерживать линию, потому что нас сильно атаковали русские”, — приводит издание слова военнослужащего ВСУ.

Отмечается, что украинские медики сообщают о почти десятикратном росте погибших военных в районе Красного Лимана.

Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что киевский режим уже не может скрывать огромные потери ВСУ, поскольку больницы подконтрольного Киеву Запорожья уже переполнены ранеными бойцами. По его словам, командование ВСУ бросило все резервы на штурм российской обороны в Запорожской области из-за того, что Вашингтон потребовал от Зеленского продемонстрировать успехи на поле боя до предстоящего саммита НАТО.

Издание Financial Times со ссылкой на дипломата Европейского союза недавно сообщило, что результат текущего наступления ВСУ повлияет на дальнейшую поддержку Киева со стороны Запада.

При этом, как говорил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, конфликт на Украине быстро закончится, если западные союзники Киева прекратят финансирование украинской армии.