Илон Маск поразился количеству оружия у французских протестующих Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск возмутился огромным количеством оружия у французских протестующих из-за убийства полицейским подростка в пригороде Парижа.

“Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограниченно, но все же присутствует. Поэтому большая часть этих пушек, скорее всего, украдена или незаконно ввезена на территорию Франции”, — отметил предприниматель в Twitter.

Напомним, массовые беспорядки во Франции вспыхнули из-за недовольства местных жителей действиями местной полиции – в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего подростка за отказ остановиться по требованию сотрудника правоохранительных органов.

Сам полицейский заявил, что был вынужден применить оружие из-за того, что водитель якобы попытался напасть на него, однако свидетели тех событий опровергают его слова.

Беспорядки проходят уже четвертый день, а только за ночь с 29 на 30 июня полиция задержала более 870 демонстрантов. При этом власти Франции уже решили развернуть в стране бронетехнику жандармерии с хаосом на улицах городов.