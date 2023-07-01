BFMTV: во время беспорядков во Франции за ночь задержали около тысячи человек Фото: REUTERS

Телеканал BFMTV сообщил, что в ходе массовых беспорядков во Франции за ночь на 1 июля полицейские задержали около тысячи демонстрантов.

“По новым данным Министерства внутренних дел, 994 человека были задержаны в ночь с пятницы на субботу”, — сказали в эфире телеканала.

Также за эту ночь протестующие устроили в общественных местах более двух с половиной тысяч пожаров, в результате протестов повреждены 1350 автомобилей и 234 здания.

Протесты во Франции вспыхнули 27 июня из-за недовольства местных жителей действиями французских силовиков – утром того дня в пригороде Парижа полицейский застрелил 17-летнего водителя, якобы отказавшегося выполнить требование об остановке.

В нескольких городах около столицы Франции молодежь вышла на улицы и стала поджигать автомобили, здания правоохранительных органов и местных администраций. При этом власти развернули спецназ и задействовали в разгоне протестующих бронетехнику.

Американский миллиардер Илон Маск отметил, что у протестующих достаточно много оружия, которое, вероятнее всего, было завезено на территорию Франции незаконным способом.