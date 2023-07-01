Monde: во Франции прошло очередное заседание антикризисного штаба по беспорядкам Фото: REUTERS

Французская газета Monde сообщила, что 1 июля прошло очередное заседание антикризисного штаба Франции, в ходе которого обсуждались массовые беспорядки, вспыхнувшие из-за убийства 17-летнего подростка в пригороде Парижа.

“Правительство организовало в субботу утром новое заседание межведомственного антикризисного штаба (CIC), чтобы подвести итоги четвертой ночи насилия в городах”, — отмечается в статье.

В публикации указано, что антикризисный штаб возглавил глава офисе премьер-министра Франции Орельен Руссо, однако никто из министров на заседании не присутствовали – многие их них отправились в рабочие командировки.

Встреча антикризисного комитета стала третьей с начала массовых беспорядков в стране. Первые два заседания возглавлял президент Франции Эммануэль Макрон. На одной из этих встреч Макрон отметил, что треть задержанных протестующих – несовершеннолетние, а видеоигры внесли значительный вклад в беспорядки в стране.

Напомним, массовые беспорядки охватили несколько пригородов Парижа 27 июня после убийства французским полицейским 17-летнего водителя, который якобы отказался выполнить требование силовиков остановиться.

Только за одну ночь с 30 июня на 1 июля в ходе протестов было повреждено более 1300 автомобилей и более 200 зданий, а французские полицейские задержали почти тысячу участников беспорядков.