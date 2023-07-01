Медведев предложил Макрону перейти на сторону французов

Медведев: потраченные на оружие для ВСУ деньги могли бы пригодиться простым французам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону перейти на сторону своего народа и направить деньги своего государства на помощь французам, а не впустую тратить их на оружие для украинской армии.

“Макрон неоднократно говорил, что он на стороне Украины. Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана Зеленского, могли бы пригодиться простым французам”, — написал Медведев на французском языке у себя в Twitter.

Тем временем во Франции уже несколько дней не утихают протесты из-за недовольства действиями местной полиции. Массовые беспорядки охватили несколько пригородов Парижа после убийства французским полицейским 17-летнего водителя, который якобы отказался выполнить требование силовиков остановиться.

Макрон на одном из заседаний антикризисного штаба отмечал, что треть всех задержанных демонстрантов – несовершеннолетние, переносящие на улицы сюжеты видеоигр, “которыми они отравлены”.

За ночь с 30 июня на 1 июля французская полиция задержала почти тысячу участников массового протеста. В ходе беспорядков молодёжь громила и поджигала здания местных администраций и органов правопорядка, а также повредила более 1300 автомобилей и 234 здания.