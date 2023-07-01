В Хорватии мужчина убил одного и ранил нескольких человек из «Калашникова»

В Хорватии мужчина с "Калашниковым" застрелил человека и нескольких ранил. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб и несколько ранены после стрельбы в хорватском городе Сисак, сообщает хорватское издание INDEX со ссылкой на местные органы полиции.

Перестрелка произошла около 20:10 в субботу 1 июля. Мужчина открыл огонь из автомата «Калашникова», убил одного человека и ранил нескольких. Стрелку удалось сбежать, хорватская полиция ищет его.

Также сообщается, что спасатели на трех объектах тушат пожары, возникшие в связи с инцидентом.

Напомним, в пятницу 30 июня в аэропорту Кишинева мужчина начал стрельбу и забаррикадировался в помещении аэропорта.

Позднее стало известно, что стрельбу в аэропорту устроил иностранец, прилетевший из Турции в Молдавию. Мужчине отказали во въезде в страну. Он выхватил у пограничника пистолет и застрелил его и еще одного человека и захватил заложников.

Оказалось, что стрельбу в молдавском аэропорту устроил 43-летний Рустам Ашуров, который разыскивается Интерполом за убийство.