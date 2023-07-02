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Политика1 июля 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 2 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июля 2023 года
Мария ПАВЛОВА
С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 июля 2023 года.

Украинские военные пытались рассеять российскую оборону на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР, но у них это не получилось.

Соединения группировки войск «Днепр» внезапно атаковали и ликвидировали группы ВСУ, которые укрывались под Антоновским мостом.

Российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ производства США. Также с помощью боеприпасов «Ланцет» оказались уничтожены две станции контрбатарейной борьбы.

Военнослужащие 200 бригады группировки войск «Юг» за прошедшие сутки отбили четыре атаки украинских боевиков.

Министерство обороны России сообщило, что 1 июля российские войска нанесли групповой ракетный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк».

За прошедшие сутки Киев потерял на Донецком направлении более 265 бойцов ВСУ, а также более десятка единиц военной техники.

Вооруженные силы Украины в субботу обстреляли город Токмак Запорожской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и один был ранен. Кроме того, повреждения получили пять жилых домов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил главнокомандующему Вооруженных сил страны усилить белорусское направление.

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