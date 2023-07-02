Инвесторы изъяли из европейских фондов 27 млрд долларов

Инвесторы забирают деньги из европейских фондов в пользу американских. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инвесторы забрали из европейских фондов около 27 млрд долларов с начала 2023 года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анализ данных Bank of America.

Сообщается, что инвесторы отдают предпочтение американским фондам, которые кажутся им более стабильными на фоне европейских. Отток инвестиций идет уже шестнадцатую неделю подряд, уточняет агентство.

Ранее научный сотрудник Китайской академии современных международных отношений Дун Ифань указал на то, что экономическая стабильность, на которую ссылаются в Европе после отказа от российских энергоресурсов, основана только на показателях южных стран региона и посоветовал европейцам снять розовые очки.

Также сообщалось премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что в Евросоюзе сейчас нет ни мира, ни процветания. Он отметил, что экономическое положение ЕС вызывает большую тревогу.

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