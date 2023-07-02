Рогов: второй этап полномасшабного наступления ВСУ может начаться со дня на день

ВСУ могут предпринять попытку наступления в любой момент, заявил Рогов. Фото: REUTERS

Второй этап полномасштабного наступления украинский войск может начаться в любой момент. Об этом заявил руководитель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», - сказал Рогов в интервью РИА Новости.

По мнению Рогова, ВСУ могут совершить попытку прорвать оборону российских войск на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

Тем временем российские артиллеристы уничтожили украинскую станцию спутниковой связи Starlink. Также уничтожен пункт управления дронами.

Также сообщалось, что российские танкисты 48 часов уничтожают украинские бронегруппы под Соледаром.

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