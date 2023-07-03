Военная спецоперация на Украине 3 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 июля 2023 года.

За поселок Белогоровка в Луганской Народной Республики (ЛНР) идут позиционные бои, российские войска пытаются вытеснить украинские подразделения.

Российские военные предложили бойцам ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР. Им предложили вернуться к своим женам и детям.

Российские войска уничтожили все подразделения ВСУ у Антоновского моста. Подразделения противника высадились на острове Антоновский и были разбиты.

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 2 июля, заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 14 беспилотников, четыре снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM.

Вооруженные силы Украины в субботу, 1 июля, обстреляли город Токмак Запорожской области из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. К такому выводу пришли в Следственном комитете после обследования места происшествия.

Минобороны Украины признало продвижение российских войск на четырех направлениях. На запорожском участке ВСУ сталкиваются с сопротивлением, добавили в ведомстве.

Российские военные успешно отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении. В результате противник понес значительные потери.