Адмирал Бауэр: реализация планов военного блока НАТО на случай конфликта с Россией займет много лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что реализация новых оборонных планов альянса, включающих подготовку к возможному столкновению с Россией, займет много лет.

“Мы будем продолжать рассматривать Россию как серьезную угрозу… Это может дать нам время, потому что формирование сил высокой готовности, необходимых для полной реализации новых оборонных планов, потребует значительное количество лет”, — заявил он в общении с журналистами в Брюсселе.

Также он подчеркнул, что медленный темп текущего наступления ВСУ был ожидаемым для экспертов в НАТО, поскольку никто в альянсе не ожидал “легкой прогулки” и не отрицал, что российская армия основательно подготовилась к наступлению.

Напомним, обещанное широкомасштабное наступление ВСУ началось 4 июня, и, по данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, украинская армия потеряла в боях на запорожском направлении уже более 20 тысяч военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что украинские войска ни на одном направлении не добились успехов, что показывает высокий профессионализм российской армии и неспособность западной военной техники повлиять на ход конфликта.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что собственные склады боеприпасов альянса заметно истощились из-за поддержки ВСУ и призвал страны военного блока срочно наращивать производство боеприпасов.