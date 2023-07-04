Суд отказался снять арест с автомобилей и счетов блогеров Чекалиных

Суд отказался снять арест с автомобилей и счетов блогера Лерчек и ее мужа Фото: Александр РОГОЗА

Савеловский суд Москвы во вторник, 4 июля, не стал снимать арест с автомобилей Rolls-Royce и банковских счетов обвиняемых в неуплате налогов блогеров Лерчек и Артемчек (настоящие имена супругов - Валерия и Артем Чекалины).

По информации ТАСС, адвокат блогеров Константин Третьяков, выступая в суде, напомнил, что Чекалины полностью погасили задолженность по налогам, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Поэтому, по мнению защиты, оснований для того, чтобы оставлять имущество блогеров под арестом, нет.

В свою очередь, сторона обвинения отметила, что автомобили являются вещественным доказательством по делу, поэтому они должны оставаться под арестом, пока не завершится расследование уголовного дела. Суд встал на сторону прокурора.

Напомним, фитнес-блогера Лерчек обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 311 млн рублей. Позже Савеловский суд Москвы избрал в отношении Лерчек меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также было арестовано имущество Чекалиных.

В мае стало известно, что блогеры полностью погасили задолженность, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Деньги для этого пришлось взять взаймы.

Недавно сайт KP.RU писал, что, несмотря на некоторые ограничения, наложенные судом, Чекалины рассказали в интервью, как стали фигурантами уголовного дела и сколько зарабатывали раньше.