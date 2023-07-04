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НовостиПолитика4 июля 2023 12:25

“Барбароссы” не вышло: немецкий политолог признал провал наступления ВСУ

Политолог Мюнклер: в Германии ожидали от ВСУ повторение плана “Барбаросса”
Сергей ЧИКОВ
Политолог Мюнклер: в Германии надеялись, что наступление ВСУ будет похоже на план “Барбаросса”

Политолог Мюнклер: в Германии надеялись, что наступление ВСУ будет похоже на план “Барбаросса”

Фото: Александр КОЦ

Немецкий политолог Херфрид Мюнклер заявил, что в Германии надеялись на быстрое и успешное наступление ВСУ, однако эти надежды не оправдались. По словам Мюнклера, темп текущей наступательной операции в лучшем случае можно назвать “вялым”.

“Расчет на то, что украинцы своим наступлением смогут быстро прорваться к Азовскому морю и тем самым расколоть русский фронт, был и остается утопичным”, — отметил политолог на портале T-Online, добавив, что от Киева ожидали операцию, схожую с планом “Барбаросса”.

Мюнклер подчеркнул, что подобные смелые ожидания были вызваны ошибочным представлением о том, что западная техника и стабильные поставки боеприпасов ВСУ способны переломить ход конфликта, однако эта идея “была и остается абсурдной”.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно предупреждал, что западное оружие не способно повлиять на ход и итог спецоперации на Украине и лишь затянет конфликт.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис также отмечал, что ВСУ даже теоретически не способны вытеснить российские войска с уже занятых позиций.

Тем временем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже не выдержал и признался, что его "бесят" слова о медленном продвижении украинской армии в ходе текущего наступления.