Полковник ВС Австрии Рейснер: ВСУ провалили первый этап своего наступления Фото: REUTERS

Немецкое издание Die Welt со ссылкой на полковника ВС Австрии Маркуса Рейснера заявило, что первый этап обещанного наступления Украины провалился. Полковник подчеркнул, что после этого провала командование ВСУ уже сменило тактику наступления.

“На мой взгляд, первая фаза украинского наступления провалилась”, — заявил военный. Он уточнил, что украинская армия повторяла стратегию из американских военных пособий, пытаясь наступать большими ударными группами, однако в командовании ВСУ уже осознали, что не смогут прорвать оборону ВС РФ без смены тактики.

Ранее немецкий политолог Херфрид Мюнклер также отмечал, что многие ожидали от ВСУ быстрого и успешного наступления, похожего на операцию “Барбаросса”, однако темп текущего наступления оказался в лучшем случае “вялым”.

Тем временем командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что украинская армия попала в сложную ситуацию в районе Артемовска, где ВС России постепенно перехватывают инициативу и могут начать контратаку в направлении Часово Яра.

При этом бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак предупреждал, что ответный удар российской армии несет для ВСУ гораздо большую угрозу, чем первая линия обороны.