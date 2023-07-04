“Будет кровавым”: американский генерал дал неутешительный прогноз по наступлению ВСУ

Генерал армии США Миллер: дальнейшее наступление ВСУ будет кровавым для Киева Фото: REUTERS

Генерал армии США Марк Миллер предупредил, что продолжение активных наступательных действий ВСУ будет “кровавым” для Украины.

"Наступление продлится как минимум десять недель и будет "кровавым"", — приводит слова военного издание Handelsblatt.

Генерал подчеркнул, что украинская армия в наступлении столкнется с грамотно заминированной территорией прямо перед укрепленными позициями ВС России. Более того, любые широкомасштабные наступления осложняются превосходством российских войск в небе.

Напомним, недавно врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с начала активных наступательных действий лишь на запорожском направлении ВСУ потеряли более 20 тысяч солдат.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи признавал, что ВСУ в своем наступлении уже столкнулись с серьезными трудностями и не добились успехов из-за качественно подготовленной линии обороны российских войск.

Вице-маршал британской авиации в отставке Шон Белл отмечал, что киевский режим ни дипломатическим, ни военным путем не способен “вернуть” Крым или Донбасс, несмотря на смелые ожидания украинских властей.