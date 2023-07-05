Медведев: СВО завершилась бы раньше, если бы НАТО прекратили поставки вооружений

Дмитрий Медведев обратился к НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специальная военная операция могла бы завершиться гораздо раньше, если бы Запад перестал спонсировать киевский режим. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

“Если бы НАТО, прежде всего США и их вассалы, прекратили поставлять оружие и средства поражения Украине, то специальная военная операция завершилась бы буквально за несколько месяцев. А если они сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней”, - заявил Медведев.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что военная помощь Киеву со стороны Запада превысила отметку в 65 миллиардов долларов. На этом западные кураторы останавливаться не хотят - в конце июня Пентагон объявил об очередном пакете помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

По мнению Медведева, конфликт с Западом может продлиться десятилетия. Россия, по его словам, готова к компромиссам, однако исключительно при соблюдении своих интересов.