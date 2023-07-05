Экс-депутат ЕП Филиппо обвинил Зеленского в подготовке провокации на ЗАЭС Фото: REUTERS

Бывший депутат Европарламента, французский политик Флориан Филиппо считает, что украинские власти действительно планируют атаковать Запорожскую АЭС.

“Они без колебаний устроили диверсии на "Северных Потоках", а сейчас Зеленскому нужен "большой удар" за несколько дней до саммита НАТО!”, — написал Филиппо на своей странице в Twitter.

Политик подчеркнул, что киевский режим может использовать эту диверсию для оправдания необходимости дальнейших поставок оружия от западных союзников.

Тем временем офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что угроза подрыва Запорожской АЭС украинскими войсками реальна. По его мнению, таким образом киевский режим может попытаться переломить ход конфликта, в котором терпит неудачу за неудачей.

Днем ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщал, что киевский режим в ночь на 5 июля планировал атаковать Запорожскую АЭС дронами-камикадзе в связке с ракетой комплекса “Точка-У”, начиненной ядерными отходами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что последние новости об установке в Киеве датчиков радиации и проведении учений на случай аварии на ЗАЭС говорят о том, что киевский режим готовит очередной теракт.