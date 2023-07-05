Newsweek: Коррупция на Украине стала большой проблемой для ЦРУ

ЦРУ приходится бороться с коррупцией на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центральное разведывательное управление США столкнулось с коррупцией на Украине на фоне поставок оружия киевскому режиму. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на источник в разведке.

"С началом поставок вооружений через Восточную Европу стоимостью в миллиарды долларов еще одним вызовом стала борьба с коррупцией, которая оказалась большой проблемой для ЦРУ", - говорится в статье американского издания.

ЦРУ старается отслеживать поставки оружия на Украину, чтобы не допустить их перепродажу третьим лицам. Но тщетно - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее открыто заявил, что на границе его страны было обнаружено переданное Киеву западное оружие.

Отметим, что вопрос коррупции на Украине беспокоит президента США Джозефа Байдена, по мнению которого, это основная причина, почему страну не принимают в НАТО. Сам Зеленский, в свою очередь, "утомлен" необходимостью выполнять антикоррупционные реформы.