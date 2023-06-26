“Это бред”. Лавров опроверг слова Зеленского о подрыве Запорожской АЭС

Лавров назвал бредом слова Зеленского о планах России подорвать Запорожскую АЭС Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует подорвать Запорожскую атомную электростанцию.

“Это бред, мы уже неоднократно все это комментировали”, — заявил министр в интервью RT. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отмечал, что подобные заявления киевского режима являются очередной ложью.

При этом бывший американский разведчик Скотт Риттер допускает, что киевский режим может сам устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию. Военный считает, что ВСУ терпят поражения на поле боя и могут попытаться обстрелять ЗАЭС, чтобы изменить ход конфликта.

Такое же мнение ранее высказывал и американский журналист Стивен Брайен. Он тоже считает, что Зеленский может устроить катастрофу на ЗАЭС и обвинить в ней Россию. Тем временем в Европе до сих пор не получили каких-либо свидетельств о подготовке Россией подобного сценария.