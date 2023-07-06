Курс евро на Мосбирже вырос до 102 рубля впервые с 29 марта 2022 года

Курс евро начинает стремительно расти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 6 июля 2023 года, курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил показатель в 102 рубля, о чем следует из данных торгов. Курс вырос впервые с 29 марта 2022 года.

По состоянию на 10:10 по московскому времени курс евро составляет 102,01 рубля. Подрос и курс доллара, который также впервые с 28 марта прошлого года превысил 93 рубля. Юань также подорожал на 31 копейку и достиг отметки в 12,86 рубля.

Накануне в среду, 5 июля, евро на Мосбирже составлял 99,01 рубля.

Ранее KP.RU писал, что, по мнению гендиректора аналитического агентства «БизнесДром» Павла Самиева, на этой неделе случится падение американской и европейской валюты из-за планов Центрального банка РФ по повышению ключевой ставки и из-за периода уплаты налогов.