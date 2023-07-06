Стало известно, кому достанется наследство миллиардера Сильвио Берлускони Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставил в наследство своей жене Марте Фашине сто миллионов евро. Об этом рассказали в агентстве ANSA.

Такую же сумму Берлускони завещал и своему брату Паоло, а еще 30 миллионов евро достанется его близкому другу, бывшему сенатора Марчелло Дель Утри.

Напомним, что экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года. Ему было 86 лет, а незадолго до смерти у него диагностировали рак крови. Несмотря на то, что врачи после первой госпитализации политика давали положительные прогнозы по его лечению, однако болезнь оказалась сильнее.

Сам же миллиардер мечтал прожить 150 лет благодаря гипербелковой диете и любви молодых женщин. KP.RU собрал досье о всей жизни и деятельности покойного итальянского политика.