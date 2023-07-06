Экс-разведчик Риттер: Украина поставила под сомнение жизнеспособность военного блока НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что предстоящий на следующей неделе саммит НАТО продемонстрирует, что альянс оказался на грани коллапса. По мнению военного, страны военного блока в течение десятилетий держались на нежизнеспособной идеологии. Теперь само существование объединения оказалось под угрозой.

“Этот саммит НАТО будет сборищем перепуганных наций, отчаянно ждущих чуда, способного изменить их судьбу, которая заключается в том, что они уже поставили все на украинскую лошадь. Но украинская лошадь уже споткнулась на последних кругах и лежит на поле с тремя сломанными ногами, она не выиграет”, — сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно признал, что собственные запасы стран военного альянса уже значительно иссякли из-за поддержки украинской армии.

При этом глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что реализация новых оборонных планов альянса, включающих подготовку к возможному столкновению с Россией, займет много лет.

Тем временем Владимир Зеленский, по мнению Риттера, понимает неизбежность поражения ВСУ на поле боя. Его последней надежной является прямое вмешательство НАТО в ход конфликта.