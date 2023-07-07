Военная спецоперация на Украине 7 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 июля 2023 года.

Российские войска активно атакуют позиции украинской армии на Купянском направлении. Ведутся позиционные бои, российские войска наносят удары по украинской 13-й отдельной мотострелковой бригаде, а также по 103-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Населенный пункт Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска, находится полностью под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских военнослужащих, а также пунктам иностранных наемников и местам хранения западной бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские системы ПВО сбили два украинских Су-25 в ДНР. За сутки были перехвачены четыре ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы HIMARS.

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки на Донецком направлении подразделения группировки «Юг» российских войск отразили девять атак ВСУ, в ходе которых было уничтожено до 385 украинских военных.

В Россию вернулись 45 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, сообщает Министерство обороны РФ.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по пунктам дислокации украинских бойцов и ангарам с западной бронетехникой ВСУ. Позже стало известно, что удар пришелся по территории военной академии во Львове, на которой находилась бронетехника от западных союзников Киева.

Комбат ВСУ рассказал о потере ста своих лучших солдат всего за один бой. По его словам, это подразделение до сих пор не может оправиться от разгрома.

Военные из подразделений БАРС-11 и «Царских волков» захватили ракету Storm Shadow. Транспортировка трофея с передовой заняла два дня.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов армии США Марком Милли заявил, что обещанное масштабное наступление украинской армии идет по плану и в очередной раз попросил оружия.