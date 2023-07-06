Минобороны Турции продолжает контакты с Россией, Украиной и ООН по зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Турции продолжает контакты с представителями России, Украины и ООН по вопросу пролангации зерновой сделки. Об этом заявил глава пресс-службы МО Турции Зеки Актюрк на брифинге.

Срок действия зерновой инициативы истекает 17 июля. На протяжении последних нескольких недель Россия заявляет об отсутствии оснований для продления соглашения, поскольку часть договоренностей, касающаяся России, до сих пор не выполняется.

О том, что Россия задумывается о выходе из сделки, публично заявил президент РФ Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия своевременно объявит о своем решении по поводу "черноморской инициативы".

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, считает, что зерновая сделка в нынешнем виде попросту не нужна. Ее надо расторгнуть, а Россия сможет помочь своим партнерам и без нее, убежден политик. Аналогичное мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.