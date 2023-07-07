НАТО не хочет принимать к себе Украину по двум причинам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев своими руками испортил себе шансы на вступление в НАТО по двум причинам. Об этом сообщил американский журналист Стивен Брайен в материале издания Asia Times.

Во-первых, неудачное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттолкнуло участников НАТО от желания принять Киев в свой альянс. Во-вторых, обреченные на провал намерения киевского режима диверсиями дестабилизировать внутреннюю обстановку в России также не сделали им погоды.

Источник сообщает, что как бы Вашингтон ни пытался убедить принять Украину в НАТО, их партнеры были непоколебимы в своем нежелании видеть эту страну в своих рядах.

"Будет интересно, как сложится саммит в Вильнюсе. Есть большая вероятность, что встреча окажется провальной", - написал Брайен в статье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что для вступления Украины в Североатлантический альянс офису Зеленского необходимо выполнить ряд реформ. Одна из них - антикоррупционная, которая "утомляет" украинского президента. В ЦРУ проблему с коррупцией на Украине считают весьма острой.