Вильфанд: рекорды среднемировой температуры могут повториться уже этим летом Фото: Иван МАКЕЕВ

Обновленный ранее рекорд среднемировой температуры - не последний, новые могут быть зафиксированы уже этим летом. Такого мнения придерживается научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он пояснил, что такая новость не стала неожиданностью для специалистов. Она полностью соответствует тенденциям изменения климата.

«В ближайшем будущем нас ждут новые температурные рекорды, может быть еще этим летом», - цитируют Вильфанда РИА Новости.

Сильный рост температуры ученый связал с глобальным потеплением, которое происходит из-за антропогенных выбросов парниковых газов. Еще одной причиной, по его мнению, могло стать природное явление Эль-Ниньо. Оно возникает в экваторильной части Тихого океана и приводит к изменениям в погоде.

Ранее KP.RU рассказывал, что человечество пережило самый жаркий день на Земле. Днем третьего июля средняя температура превысила 17 градусов. Это самый большой результат, зафиксированный с начала наблюдений в 1979 году.

Климатолог из Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма Фридерике Отто в беседе со Sky News заявил, что обновленный рекорд среднемировой температуры можно назвать «смертным приговором» для всего человечества.