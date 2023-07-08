ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Воронежу

Два БПЛА уничтожены на подлете к Воронежу. Фото: REUTERS

Два беспилотных летательных аппарата уничтожены при приближении к Воронежу в пятницу 7 июля. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Средствами ПВО на подлёте к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, люди не пострадали, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в пятницу, 7 июля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Также сообщалось, что российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Запорожье. Кроме того, военные ВС РФ смогли перехватить 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

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