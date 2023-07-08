Военная спецоперация на Украине 8 июля 2023: прямая онлайн-трансляция

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С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июля 2023 года.

В Министерстве обороны РФ в пятницу, 7 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении, в результате чего Украина потеряла свыше 420 военных убитыми и ранеными, а также 16 единиц техники, в том числе одну гаубицу Krab польского производства.

Российские войска остановили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрыв прогремел в пятницу, 7 июля, в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Запорожье. Кроме того, военные ВС РФ смогли перехватить 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Российские войска пошли в контратаку у села Пятихатки в Запорожской области. Наступление ведется при помощи минометного огня и артиллерии.