В Пентагоне посетовали на "более медленное" наступление ВСУ, чем рассчитывали в США. Фото: REUTERS

Наступление украинских войск идёт медленнее, чем ожидали Соединенные Штаты. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Кол.

«Наступление идет медленнее, чем можно было надеяться», - сказал Кол во время брифинга в пятницу 7 июля.

Заместитель главы Пентагона уточнил, что «пока еще рано судить», чем закончится украинское наступление.

«Мы находимся еще в начале его средней фазы», - подчеркнул Кол.

Тем временем США уже приняли решение о поставке Украине особо бесчеловечных боеприпасов, запрещенных в абсолютном большинстве стран мира. Это кассетные бомбы и снаряды.

Напомним, в Министерстве обороны РФ в пятницу, 7 июля, заявили, что группировка Вооруженных сил РФ «Юг» за прошедшие сутки отразила десять атак украинских войск на Донецком направлении, в результате чего Украина потеряла свыше 420 военных убитыми и ранеными, а также 16 единиц техники, в том числе одну гаубицу Krab польского производства.

Также сообщалось, что российские войска остановили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.